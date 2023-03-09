Во Владимире "умные светофоры" установят за 1,8 миллиона рублей

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимире определили подрядчика, который спроектирует интеллектуальную транспортную систему - это оператор сотовой связи "Мегафон". Компания снизила начальную стоимость с 31,6 миллиона до 1,8 миллиона. Всего же в торгах участвовало восемь компаний.

Интеллектуальная система призвана сделать дороги безопаснее. С ее помощью можно будет оперативнее реагировать на дорожную обстановку и погодные условия, вручную менять фазы светофоров, автоматически передавать сведения об инцидентах в МЧС, скорую помощь и коммунальным службам, а также собирать большой массив различных данные о трафике. Также нужно предусмотреть установку «умных светофоров» на сложных перекрестках, различных датчиков и десятков видеокамер.

Проект системы должен быть готов до 30 июня этого года.