На обрушившейся на девочку крыше веранды в детсаду Гусь-Хрустального лежало 400 кг снега

Фото из группы "Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]" в ВК.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура закончила проверку по факту обрушения прогулочной веранды в одном из детских садов города, которая из-за тяжести снега обрушилась на 6-летнюю девочку. И по итогам проверки следователями СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Напомним, что история произошла днем 7 марта. Как сообщили в прокуратуре, в детсаду №12 Гусь-Хрустального во время прогулки детей крыша веранды не выдержала тяжести снега и обрушилась прямо на находившуюся в то время на веранде девочку. Позднее у девочки диагностировали закрытый перелом без смещения левой носовой кости.

«На момент осмотра прогулочной веранды после обрушения крыши зафиксировано наличие на ней более 400 килограммов снега, что явилось одной из возможных причин обрушения крыши веранды», сообщают в прокуратуре. Во время проверки выяснилось, что администрация детского сада не выполняла требования по безопасности и не чистила крыши прогулочных веранд от снега и наледи. Теперь по итогам уголовного дела будут найдены ответственные за происшедшее.