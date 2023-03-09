Во владимирских "Палатах" покажут "Историю в стекле"

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С 14 марта по 16 апреля в вестибюле музейного центра «Палаты» пройдет локальная выставка под названием «История в стекле». Гости музея смогут полюбоваться уникальной работой «Мальцов» известного гусевского художника, мастера стекольных дел Владимира Касаткина. Декоративная композиция рассказывает о становлении стекольного производства в Гусь-Хрустальном.

Владимир Касаткин исполнил работу в оригинальной авторской технике декорирования, основанной на сочетании пескоструйной обработки и гравировки. Композиция состоит из двух предметов – вазы, стилизованного образа заводской трубы, и закладного кирпича. Выполнена в единичном экземпляре и относится к числу произведений уникального плана. Художник создавал свой шедевр на протяжении двух лет и посвятил его 265-летию Гусь-Хрустального.

В конце марта в Гусь-Хрустальном должна открыться выставка «Гимн стеклу. К 40-летию Музея хрусталя им. Мальцовых». В здании величественного Георгиевского собора можно будет увидеть более 200 предметов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, рассказывающих о Музее хрусталя – от истоков до современности.