В Петушках двое водителей задержаны за повторную поездку в пьяном виде

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях экипаж ДПС отдела ГИБДД Петушинского района во время патрулирования остановил на одной из улиц райцентра автомобиль «Киа» под управлением 35-летнего петушинца.

В ходе общения обнаружилось, что мужчина имеет признаки алкогольного опьянения, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

При таких же обстоятельствах в те же дни инспекторы ДПС остановили «Форд» под управлением 45-летнего мужчины. Он также имел нетрезвый вид, но проходить медицинское освидетельствование отказался наотрез.

В ходе разбирательства оказалось, что оба водителя ранее уже наказывались в административном порядке за нетрезвые поездки, так что теперь дознаватели полиции возбудили в отношении каждого уголовные дела по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Расследования продолжаются.

Всего же, по данном регионального Управления ГИБДД, с начала марта во Владимирской области было задержано 119 водителей, находившихся за рулем в пьяном виде.