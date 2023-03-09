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НовостиОбщество9 марта 2023 10:29

Во Владимирской области назвали самые популярные и редкие имена

В ЗАГСе опубликовали свежие данные
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Артем КИЛЬКИН

За два месяца этого года самыми популярными женскими именами стали Виктория, Ева и Ксения. Ими назвали по 10 родившихся малыше. 8 девочкам дали имена Василиса и София.

Среди мужских имен популярностью пользуются Максим (это имя получили 11 детей), Михаил и Матвей (по 10), также родилось 9 Александров и 8 Иванов.

Среди редких женских имен - Ирина, Мия, Евгения, Алия и Айханум. Реже всего мальчиков называли именам Юрий, Елисей, Мирон, Юсуф и Назар. Сведения предоставил информационно-аналитический портал "Реестр ЗАГС".