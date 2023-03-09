В спортзале кадетского корпуса в Радужном возобновились ремонтные работы

фото ОНФ по Владимирской области

В спортивном зале кадетского корпуса города Радужный возобновились ремонтные работы. С 2018 года длилась эпопея со спортзалом за 26 миллионов рублей, в котором во время занятий из-под пола поднимались облака пыли. Народный фронт привлек к данной проблеме все контролирующие органы.

В конце 2022 года был определен новый подрядчик, который в марте приступил к работам в спортзале. Ему придется устранять недочеты предыдущего подрядчика и проводить дополнительные работы. Новая смета составляет 8,4 миллиона рублей.

Эксперты Народного фронта приехали в кадетский корпус, чтобы на месте оценить работу подрядчика. Сейчас устранены те замечания, которые были допущены предыдущей компанией, произведены работы по установке армирующей сетки и выставлению маяков. Строители готовят к заливке пол в здании спортзала - предыдущий не прослужил и двух месяцев. Кадеты были вынуждены заниматься физкультурой где придется. Будет также производиться защитная обшивка труб отопления. Будут заменены все стеклопакеты, пластиковые двери. Предстоит переделка теплового пункта, косметический ремонт раздевалок, обшивка цоколя, устройство козырьков и благоустройство прилегающей территории.

«Сейчас, согласно СНИПу и требованиям строительных норм и графику, работы выполняются. Надеемся, что к августу-месяцу, как спланировано, итоговая работа и сдача объекта для его использования, будут выполнены в срок и в хорошем качестве», - рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Федор Лавров.