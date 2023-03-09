Во Владимире двое мужчин похитили деньги со счета местной жительницы

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи отдела полиции Ленинского района Владимира возбудили уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

В середине минувшего февраля к полицейским обратилась 50-летняя жительница областного центра, которая рассказала об исчезновении с ее счета 7000 рублей.

В ходе работы оперативники установили, что женщина расплачивалась за покупки в магазине и не заметила, как выронила банковскую карту.

Через некоторое время ей стали поступить смс о списании денег, после чего карта была заблокирована. Оперативникам по записям из магазинов, в которых расплачивались пропавшей картой, удалось установить двоих подозреваемых. Одного из них узнал местный участковый, и вскоре 42 и 50-летние безработные мужчины были задержаны. Они сознались в том, что были пьяны, когда нашли карту, и решили воспользоваться ей для покупки алкоголя. Ущерб они пообещали возместить.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемых на время следствия отпустили под подписку о невыезде.