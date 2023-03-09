Во Владимирской области из-за неисправного электрообогревателя на пожаре погиб человек

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В Судогде из-за неисправной электрообогревательной пушки на пожаре погиб человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

ЧП произошло 8 марта в частном жилом доме на улице Береговой. Когда к дому подъехали пожарные, то увидели, что из-под кровли валит сильный дым. Сотрудники МЧС разделились на два звена. Первые отправились на разведку, в то время как вторые занялись тушением пожара. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. К сожалению, в ходе тушения обнаружено тело погибшего 44-летнего хозяина дома. По предварительной информации, к пожару привела неисправность электрической тепловой пушки, которой обогревался погибший.

В Следственном комитете РФ по Владимирской области, сообщили, что по факту гибели мужчины на пожаре следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.