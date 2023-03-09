Во Владимирской области экс-председателя комитета по молодежной политике осудили за хищение 2 миллионов

фото регионального Правительства

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении бывшего председателя общественной организации «Владимирское региональное отделение Молодежного союза юристов РФ» Елизаветы Кустовой и бывшего председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алисы Абрамовой. Они признаны виновными в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении УФСБ России по Владимирской области.

Установлено, что женщины, занимавшие указанные должности, с августа по ноябрь 2015 года обманом украли 2 миллиона рублей из бюджета Владимирской области при организации проведения молодежного добровольческого форума «Добросаммит». Вину они не признали.

Приговором суда Алисе Абрамовой 3 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных организациях на 2 года 6 месяцев.

Её сообщнице Елизавете Кустовой – 2 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями некоммерческих организациях сроком на 2 года 6 месяцев.

Женщинам предоставлена отсрочка исполнения приговоров до достижения их детьми возраста 14 лет. Удовлетворён гражданский иск администрации области о взыскании с осужденных суммы похищенного - 2 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.