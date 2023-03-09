В Муромском районе ехавшие в отпуск военнослужащие попали в смертельное ДТП

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП случилось в 23.05 на 10 километре объезда Мурома.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Грейт Волл», ехавший со стороны города Навашино, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Киа Рио» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя получили переломы. Мужчину, управлявшего «Грейт Волл», госпитализировали, в то время как автолюбитель из «Киа» был направлен на домашнее лечение после оказания медицинской помощи.

Кроме того, пострадали 39, 32 и 30-летний пассажиры Киа», получившие различные травмы. К сожалению, четвертый пассажир, 42-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В соцсетях Мурома, где обсуждается случившееся, родные пострадавших рассказали, что в «Киа» ехали военнослужащие из города Выкса Нижегородской области, которые направлялись в краткосрочный отпуск из Белгородской области.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.