Во Владимирской области 12 коммунальных компаний нарушили закон о тарифах

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Прокуратурой Владимирской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере тарифного регулирования деятельности ресурсоснабжающих организаций. Нарушения были выявлены в Александровском, Камешковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Муромском районах.

В частности, было установлено, что МУМП ЖКХ пос. Ставрово, являясь ресурсоснабжающей организацией, с 28 января 2021 года по 18 ноября 2022 года без утвержденного тарифа оказывала платные услуги - выдавала технические условия на технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

После получения заявлений на подключение предприятие в областное министерство государственного регулирования цен и тарифов за установлением стандартизированных (индивидуальных) ставок тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (водоотведения) не обращалось.

В п.Золотково Гусь-Хрустального района в тариф на водоотведение включены расходы на очистку сточных вод, которая фактически не производилась.

Кроме того, прокурорами выявлены факты неотражения доходов предприятий в финансовой документации, неисполнения ими обязанности по ведению раздельного учета доходов и расходов по видам осуществляемой деятельности и пр.

По результатам проверки руководителям 12 ресурсоснабжающих организаций внесены представления, в отношении виновных должностных лиц прокурорами возбуждено 12 дел об административных правонарушениях.