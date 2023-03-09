В Александровском районе у 93-летней женщины украли полмиллиона рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции по Александровскому району возбудили уголовное дело по факту кражи, а также незаконного хранения наркотиков в отношении 51-летнего местного жителя.

По версии следствия, в конце февраля мужчина пришел к 93-летней бабушке его сожительницы, у которой время от времени брал в долг деньги. Он знал, где пожилая хозяйка хранила сбережения, поэтому когда она отправилась на кухню поставить чайник, мужчина похитил из комнаты 480 тысяч рублей.

Как только бабушка заметила пропажу, она тут же обратилась в полицию, и вскоре подозреваемого задержали. У него дома в ходе обыска оперативники также обнаружили наркотические вещества, которые, по словам задержанного, употреблял он сам.

Расследование уголовного дела продолжается. На время следствия мужчину отправили под стражу.