Во Владимирской области 9 марта коронавирус подтвержден у 75 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

21 случай во Владимире, 12 - в Муромском, 10 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, по 3 случая в Александровском и Вязниковском, по 2 заболевших в Кольчугинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском районах и Радужном, по 1 случаю в Петушинском, Юрьев-Польском, Камешковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 181641 случай заболевания (50297 сл. в г. Владимире, 19650 сл. в Муромском, 21553 сл. в Ковровском, 6450 сл. в Петушинском, 8728 сл. в Кольчугинском, 11132 сл. в Александровском, 7282 сл. в Юрьев-Польском, 16288 сл. в Гусь-Хрустальном, 1746 сл. в Судогодском, 3618 сл. в Собинском, 2034 сл. в г. Радужный, 5932 сл. в Киржачском, 4190 сл. в Камешковском, 3333 сл. в Гороховецком, 4635 сл. в Меленковском, 6119 сл. в Вязниковском, 6298 сл. в Суздальском, 2356 сл. в Селивановском).