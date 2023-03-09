Во Владимире в столкновении автомобилей пострадали четыре человека

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 19.40 у дома №5 по улице Никитская 39-летний водитель легкового автомобиля «Хендай Солярис» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество ехавшему по ней автомобилю «Лада» четырнадцатой модели, за рулем которой находился 22-летний молодой человек.

В результате столкновения пострадали четыре человека — оба водителя и две девушки 1998 и 1994 годов рождения, ехавшие в «Хендай».

К счастью, травмы оказались не сильными, после оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.