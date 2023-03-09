Владимирские гимнасты завоевали "серебро" на Чемпионате России

фото из группы "Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева" в ВКонтакте

С 8 по 12 марта в Казани проходит Чемпионат России — один из важных и ярких стартов по спортивной гимнастике. Более 200 участников — олимпийские чемпионы Токио, чемпионы мира и Европы соревнуются за 14 комплектов наград!

В мужском многоборье выступят олимпийцы: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, а Владислав Поляшов и Денис Аблязин поборются за золото на отдельных видах. Интереснейшая борьба будет и в женском многоборье. Сразу 3 олимпийские чемпионки — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова — посоревнуются за лидерство.

Мужская команда Владимирской области уже взяла серебро на Чемпионате России. В ее составе: Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Алексей Усачёв, Владислав Новокшонов, Илья Кибартас.

Девушки заняли 4 место и это тоже хороший результат с учётом того, что в нашей команде 2 спортсменки ещё только восстанавливаются после травм.