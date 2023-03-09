Во Владимире мужчина пострадал во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.17 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Строителей.

К месту возгорания прибыли 19 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, которые направили на тушение три звена газодымозащитников. В момент прибытия первых расчетов дым наблюдался в одной из квартир.

Пожарные быстро локализовали и потушили огонь, не дав ему разойтись по всей квартире. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 12 человек, один человек спасен. К сожалению, во время пожара пострадал мужчина 1969 года рождения, его передали врачам.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.