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НовостиОбщество9 марта 2023 5:53

В Александрове прокурор добивается предоставления инвалиду-колясочнику приспособленного жилья

В жилищном фонде подходящего жилья найти не могут
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александровской городской прокуратурой проведена проверка жилищного законодательства по обращению местного жителя. Установлено, что обратившийся является инвалидом, имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, использует для передвижения кресло-коляску.

С учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации мужчина нуждается в оборудовании жилого помещения специальными средствами и приспособлениями для инвалидов. Администрация Александровского района поставила его в очередь нуждающихся в жилплощади. Однако жильё, отвечающее требованиям доступности для инвалида, предоставлено не было, в связи с отсутствием в жилом фонде такого жилья, сообщает областная прокуратура.

Прокурор обратился в Александровский городской суд с исковым заявлением к администрации района. Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.