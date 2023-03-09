В Александрове прокурор добивается предоставления инвалиду-колясочнику приспособленного жилья

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Александровской городской прокуратурой проведена проверка жилищного законодательства по обращению местного жителя. Установлено, что обратившийся является инвалидом, имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, использует для передвижения кресло-коляску.

С учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации мужчина нуждается в оборудовании жилого помещения специальными средствами и приспособлениями для инвалидов. Администрация Александровского района поставила его в очередь нуждающихся в жилплощади. Однако жильё, отвечающее требованиям доступности для инвалида, предоставлено не было, в связи с отсутствием в жилом фонде такого жилья, сообщает областная прокуратура.

Прокурор обратился в Александровский городской суд с исковым заявлением к администрации района. Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.