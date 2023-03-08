Во Владимирской области четверо мужчин похитили человека и вывезли его на кладбище

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кольчугинский городской суд признал четверых местных жителей виновными в совершении целого ряда серьезных преступлений - похищении человека, разбое, незаконном ношении огнестрельного оружия, грабеже и незаконном лишении человека свободы.

А началось все с просьбы женщины. Знакомая одного из осужденных попросила его помочь прекратить звонки потерпевшего на её телефон. Тот решил не мелочиться, вызвал мужчину на встречу, а сам приехал с тремя друзьями. Двое наиболее агрессивных, угрожая пистолетом, избили мужчину и затолкали его в багажник автомобиля. После чего компания вывезла его на территорию кладбища города Кольчугино.

Там компания, по-прежнему угрожая пистолетом, стали требовать от потерпевшего перевода денежных средств на счет одного из них. При этом не забывали бить. Мужчина перевел им 8 тысяч рублей. И тут ему повезло, так как компанию увидели полицейские и схватили преступников.

Приговором суда двум мужчинам, сыгравшим особо активную роль в совершении преступлений, дали 10 лет и 6 лет колонии строгого режима. С учётом признания вины, заглаживания вреда перед потерпевшим, третьему виновному дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, четвёртому – ограничили свободу на 10 месяцев.