Во Владимире пациенток областного перинатального центра мужчины поздравили с 8 марта с помощью подъемника

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

7 марта, в преддверии Международного женского дня, сотрудники МЧС России совместно с Министерством здравоохранения Владимирской области провели трогательную праздничную и профилактическую акцию на территории областного перинатального центра.

К зданию учреждения подъехал коленчатый автоподъёмник, с помощью которого счастливые новоиспечённые папы смогли подняться к окнам и таким образом увидеться со своими любимыми женщинами, ставшими мамами. Мужчин подняли к окнам 3 и 4 этажей, а их супруги, которые уже сегодня готовились к выписке, показали им новорождённых малышей. Ещё один житель областного центра поздравил свою супругу, которая пока ещё ждет рождения малыша. Счастливые папы поздравили дорогих женщин, поцеловали и вручили цветы.

В ходе акции сотрудники МЧС России напоминали семьям о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности в жилье. Особенно – в семьях, где появились дети. А роженице Марии, ждущей пятого ребенка подарили автономный пожарный извещатель.

Такая акция во Владимирской области проходит впервые. Мужчины, находившиеся на подъёмнике, признавались, что почувствовали себя супергероями, а встречи с любимым растрогали женщин до слёз.