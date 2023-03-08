Во Владимирской области 8 марта 2023 года коронавирус выявили у 77 человек

. Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 марта 2023 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 24 сл. в г.Владимире, 15 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Камешковском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181566 случаев заболевания (50276 сл. в г. Владимире, 19638 сл. в Муромском, 21543 сл. в Ковровском, 6449 сл. в Петушинском, 8726 сл. в Кольчугинском, 11129 сл. в Александровском, 7281 сл. в Юрьев-Польском, 16278 сл. в Гусь-Хрустальном, 1746 сл. в Судогодском, 3618 сл. в Собинском, 2032 сл. в г. Радужный, 5930 сл. в Киржачском, 4189 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4633 сл. в Меленковском, 6116 сл. в Вязниковском, 6296 сл. в Суздальском, 2355 сл. в Селивановском).