Во Владимирской области 11 марта ожидаются заморозки

Фото с сайта pexels.com. Автор - Andre Furtado.

Синоптики Владимирской области дали прогноз на конец текущей недели. И он неутешителен. Владимирцев ждут заморозки.

По данным "Гисметео" самый холодный день на этой неделе будет в субботу, 11 марта. В этот день столбик термометра сильно опустится - до минус тринадцати градусов. В ряде СМИ появилась информация о том, что мороз в области может достигать - 25 градусов. При этом погода будет ясная и солнечная. Ветра не будет.

Да и морозы продлятся недолго. Уже в воскресенье, 12 марта синоптики обещают потепление до +1 градуса. Все это будет сопровождаться сильными снегопадами, местами с дождем. Что касается по-настоящему весенней погоды, то пока в долгосрочном прогнозе она запланирована на начало апреля.