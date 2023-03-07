Главе владимирского Фонда капремонта прокуратура объявила предостережение

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 7 марта в стенах областного надзорного ведомства состоялось совещание, посвященное проблемам реализации капитального ремонта многоквартирных домов.

Участие в мероприятии приняли исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин, прокуроры городов и районов, а также представители региональных властей и руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Сергей Маевский.

В ходе проведенной проверки установлено, что в 2023 году Фонд капремонта должен отремонтировать 309 домов на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. Вместе с тем, нередко организация допускала ослабление контроля за подрядчиками, что вскрывалось в ходе прокурорских проверок. В связи с этим не всегда капремонты проводились в установленные сроки, и таких фактов в минувшем году было достаточно. В связи с тем, что такое положение дел может привести к нарушению прав жителей, Сергею Маевскому было объявлено предостережение.