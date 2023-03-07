В Собинке женщину сняли с очереди на жилье после пожара в ее доме

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского района провело проверку по обращению местной жительницы.

Установлено, что женщина заключила с горадминистрацией Собинки договор найма специализированного жилого помещения сроком на полгода. Впоследствии с ней заключили договор коммерческого найма жилья, и через некоторое время признали малоимущей и поставили в очередь на квартиру, как нуждающуюся в жилплощади.

Однако в доме, где жила женщина, случился пожар, в связи с чем ей пришлось перебраться в кризисный центр Владимира для временного проживания. Там же ее зарегистрировали.

В связи с последним обстоятельством глава города Собинка снял женщину с учета в качестве нуждающейся в квартире в связи с утратой оснований.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Собинский городской суд, потребовав восстановить местную жительницу на учете. Суд требования прокуратуры удовлетворил, фактические исполнение судебного решения поставлено на прокурорский контроль.