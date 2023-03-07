Во Владимирской области сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, инспекторы ДПС останавливали женщин, управлявших автомобилями, и дарили им цветы, а также желали счастья, любви, безопасных дорог и хорошего настроения.

Акции состоялись в Александровском и Киржачском районах, в Радужном, Судогде и Владимире, в Собинском районе и в других уголках региона.

Сами женщины были очень рады поздравлениям со стороны полицейских и обещали соблюдать правила дорожного движения.