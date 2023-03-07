Жителя Собинского района задержали за фейк о причинах пожара во Владимире

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, следователями регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

По версии следствия, 42-летний житель Собинского района разместил на одном из сообществ видеозапись, в которой содержалась заведомо ложная информация, якобы к пожару, случившемуся 31 января во Владимире на улице 16 лет Октября, 84, причастны Вооруженные силы Украины.

В течение двух часов после размещения записи собинца задержали сотрудники ФСБ совместно с коллегами из регионального главка полиции. Мужчина признался, что информация была ложной.

Расследование уголовного дела продолжается.