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НовостиОбщество7 марта 2023 11:30

В Муроме управляющие компании наказали за плохую уборку территории

Нарушение обнаружились в ходе проведенной прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку исполнения законодательства в части содержания общего имущества в многоквартирных домах, которые обслуживают ТСЖ «Комфорт» и ООО УК «Партнер».

В ходе мероприятий установлено, что придомовую территорию обработали недостаточно хорошо, в связи с чем на нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Теперь виновных оштрафуют.

Также прокуратура внесла руководителям организаций предписания, по результатам которых нарушения были устранены, а виновных сотрудников наказали в дисциплинарном порядке.