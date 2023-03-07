В Муроме управляющие компании наказали за плохую уборку территории

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку исполнения законодательства в части содержания общего имущества в многоквартирных домах, которые обслуживают ТСЖ «Комфорт» и ООО УК «Партнер».

В ходе мероприятий установлено, что придомовую территорию обработали недостаточно хорошо, в связи с чем на нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Теперь виновных оштрафуют.

Также прокуратура внесла руководителям организаций предписания, по результатам которых нарушения были устранены, а виновных сотрудников наказали в дисциплинарном порядке.