В Гусь-Хрустальном спасатели сняли с электрического столба кота

фото регионального управления МЧС

Сотрудники МЧС спасают не только людей, но и животных. Очередной пушистик был спасён в Гусь-Хрустальном.

Домашний кот Томас еще 5 марта выбежал на улицу из дома и пропал. Хозяева кота всё это время искали любимца и очень волновались за его жизнь. За кота переживала вся семья Корякиных: мама, папа, дети - старший Максим, Даниил, Андрей и 3 месячный Кирилл. Они ходили по улицам, искали и звали его. Наконец, любимец был обнаружен на электрическом столбе под напряжением.

К счастью, вовремя прибывшие сотрудники МЧС и бригада электриков спасли маленькую жизнь. Электрики обесточили столб. Затем помощник начальника караула пожарно-спасательной части №19 Александр Шувалов при помощи трёхколенной лестницы снял кота и вернул его счастливым хозяевам.

В настоящее время жизни Томаса ничего не угрожает.