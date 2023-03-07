Владимирским семьям бесплатно установлено 6000 пожарных извещателей

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как известно, с 1 марта вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, которые предписывают этой категории людей иметь в своих домах пожарные извещатели в обязательном порядке. Эти небольшие приборы работают от батареек и в случае задымления подают громкий сигнал тревоги.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ходе заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель начальника ведомства Юрий Арбузов доложил, что сейчас в регионе за счет бюджетов всех уровней установлено почти 6000 таких извещателей, но работа должна проводиться более активно.

В частности, согласно постановлению губернатора региона многодетным и малоимущем семьям, а также одиноким пожилым гражданам проводят бесплатные работы по ремонту и замене ветхой электропроводки, печей и дымоходов, и одновременно устанавливают пожарные извещатели. Тем не менее, в 2022 году такие работы проводились 118 раз, что явно недостаточно, так как помощь охватывает не все категории семей.

Поэтому КЧС решила рекомендовать Министерству социальной защиты населения Владимирской области информировать жителей о необходимости оборудования извещателями своих домов и актуализировать перечни мест жительства нуждающихся в них семей.