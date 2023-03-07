Во Владимире объявили конкурс на лучший скворечник

фото Центрального парка

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира объявляет о начале традиционного конкурса скворечников «Весенний перезвон-2023». Для участия в нем необходимо до 29 марта сделать оригинальный скворечник и привезти его вместе с заявкой в администрацию парка.

Участвовать в конкурсе владимирцы могут индивидуально или в составе команды — семейной, школьной, команды детского сада, творческого кружка, предприятия или организации.

Номинации конкурса 2023 года: «Классический скворечник», «Креативный скворечник», «Сказочный дворец», а также приз зрительских симпатий.

Организаторы обращают внимание, что скворечник обязательно должен иметь надёжное крепление для размещения на улице. Подробности — в Положении о конкурсе и по телефону 53-22-78.

Награждение победителей и выставка скворечников пройдут 1 апреля в рамках Международного дня птиц.