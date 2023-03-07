Во Владимире зафиксирован факт незаконного сжигания отходов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе выездных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, была проведена проверка на улице Большая Нижегородская, 112 «а».

В данном месте арендует участок ООО «Инжиниринг», которое имеет лицензию на сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов первого-четвертого классов опасности.

Вместе с тем, проверка обнаружила следы горения мусора на открытой площадке, а не в специализированной установке. По данному факту на компанию возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение экологических нормативов при утилизации отходов.

Также в «Инжиниринге» отсутствовали утвержденные нормативы образования отходов первого класса опасности, которые фактически образуются. В то же время сведения о движении отходов не соответствовали отчетности.

По обоим этим фактам на фирму также были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий» и «Сокрытие или искажение экологической информации».

Сейчас компания перестала сжигать отходы в неположенном месте — лодки-контейнеры были ликвидированы. Полное устранение нарушений контролируется прокуратурой Владимира. Компании внесено предписание.