Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 8:06

Во Владимире в парке «Дружба» прошел рейд по незаконному выгулу собак

В нем участвовали сотрудники мэрии и полицейские
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает горадминистрация Владимира, 6 марта в городском парке «Дружба» представители городского Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией вместе с коллегами из УМВД провели рейд по борьбе с незаконным выгулом собак.

Дело в том, что несмотря на запрет местные собаководы нередко выводят туда своих питомцев на прогулку. Так было и в день рейда. Владельцам собак напомнили, что с 1 марта в регионе действуют новые правила, согласно которым хозяева обязаны убирать за своими животными во время прогулки, а также они не имеют права выгуливать питомцев в скверах, дворах, на пешеходных дорожках и тротуарах. Помимо этого, на собаке должен быть одет намордник.

Впрочем, на этот раз никого штрафовать не стали. В мэрии объяснили, что главной целью рейда стало не наказание, а разъяснение жителям новых правил. Подобные мероприятия будут продолжены.