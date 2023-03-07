Во Владимире в парке «Дружба» прошел рейд по незаконному выгулу собак

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает горадминистрация Владимира, 6 марта в городском парке «Дружба» представители городского Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией вместе с коллегами из УМВД провели рейд по борьбе с незаконным выгулом собак.

Дело в том, что несмотря на запрет местные собаководы нередко выводят туда своих питомцев на прогулку. Так было и в день рейда. Владельцам собак напомнили, что с 1 марта в регионе действуют новые правила, согласно которым хозяева обязаны убирать за своими животными во время прогулки, а также они не имеют права выгуливать питомцев в скверах, дворах, на пешеходных дорожках и тротуарах. Помимо этого, на собаке должен быть одет намордник.

Впрочем, на этот раз никого штрафовать не стали. В мэрии объяснили, что главной целью рейда стало не наказание, а разъяснение жителям новых правил. Подобные мероприятия будут продолжены.