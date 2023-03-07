Во Владимирской области 7 марта коронавирус подтвержден у 80 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 7 марта лабораторно подтверждено 80 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

22 случая во Владимире, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 8 случаев в Муромском и Ковровском районах, 7 - в Кольчугинском, по 6 заболевших в Петушинском и Александровском районах, 5 - в Киржачском, по 3 - в Камешковском и Суздальском районах, 2 заболевших в Радужном, 1 - в Собинском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181489 случаев заболевания (50252 сл. в г. Владимире, 19623 сл. в Муромском, 21531 сл. в Ковровском, 6448 сл. в Петушинском, 8722 сл. в Кольчугинском, 11125 сл. в Александровском, 7281 сл. в Юрьев-Польском, 16271 сл. в Гусь-Хрустальном, 1746 сл. в Судогодском, 3618 сл. в Собинском, 2032 сл. в г. Радужный, 5930 сл. в Киржачском, 4187 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4630 сл. в Меленковском, 6114 сл. в Вязниковском, 6294 сл. в Суздальском, 2354 сл. в Селивановском).