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НовостиПроисшествия7 марта 2023 6:56

Во Владимире загорелся автобус городского маршрута №14

Происшествие случилось утром 7 марта на автодороге М-7 «Волга»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Ранее очевидцы выложили в соцсетях видеозапись, на которой изображался дымящийся автобус №14, который покинули все находившиеся в нем люди. По словам очевидцев, в машине начался пожар.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, инцидент случился прямо напротив ТЦ «Тандем». На место возгорания прибыли пожарные расчеты, однако их помощь не потребовалась, так как пламя было ликвидировано до их приезда.

К счастью, никто из людей не пострадал. В мэрии добавили, что инцидент произошел по причине утечки масла, после ремонта машина вернется на линию.