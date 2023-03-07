Владимирцы сократили траты на повседневные нужды

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Во Владимирской области в январе-июне 2022 года на 5,5 процента сократился потребительский спрос. И это одно из самых крупных падений в ЦФО. На первом месте оказалась Московская область с падением на 8,6 процента. Такие данные приводит издание «Акценты средней полосы» со ссылкой на исследование РИА «Новости»:

« Сильнее всего, почти на 9%, обрушился спрос в Подмосковье, где закупалась значительная часть жителей ЦФО. Уход из страны крупных ретейлеров и общепита сделал набеги в мегамоллы бессмысленными. А вот почему так же обрушился спрос во Владимирской, Ярославской, Воронежской и Тверской областях, — это уже вопрос к губернаторам».

В соседних регионах ситуация лучше. В Ивановской области потребительский спрос снизился на 1,8%, в Нижегородской области — на 1,2%, в Рязанской области — на 0,4%. В среднем по России потребительский спрос в январе–июне 2022 года упал на 2,2%, а среднедушевые потребительские траты оцениваются 31,4 тысячи рублей в месяц.