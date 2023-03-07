Во Владимире возбуждено дело по факту нападения на бригаду «скорой помощи»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по факту нападения на сотрудников Станции скорой медицинской помощи Владимира дознаватели отдела полиции №1 возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее о случившемся рассказали сами сотрудники ССМП столицы региона. По их словам и по версии следствия, бригада прибыла по вызову на обморок, однако 24-летний хозяин квартиры повел себя неадекватно, взял нож и бросился на бригаду, при этом легко ранив одного из фельдшеров.

Медработникам удалось покинуть квартиру и вызвать полицейских, которые задержали буяна и доставили его в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.