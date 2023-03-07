Генерал-майор Алексей Гиричев назначен заместителем директора ФСИН России

Алексей Гиричев. Фото: УФСИН России по Владимирской области

Соответствующий указ Президента России от 6 марта 2023 года №144 был официально опубликован на портале правовой информации России.

Согласно тексту указа, занимавший до настоящего времени пост начальника УФСИН России по Владимирской области генерал-майор Алексей Гиричев назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Этим же документом генерал освобожден от занимаемой до этого должности.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним — Алексей Гиричев возглавил Владимирское УФСИН в 2020 году, куда был переведен с аналогичной должности в Воронежской области. Звание генерал-майора внутренней службы ему присвоено в июне 2021 года.