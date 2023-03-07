На пожаре в поселке Городищи погиб мужчина

фото регионального управления МЧС

5 марта в частном жилом доме в поселке Городищи Петушинского района произошел пожар. По прибытии подразделения оперативно ликвидировали пожар, но в ходе тушения был обнаружен погибший хозяин дома - 52-летний мужчина.

По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Следователи регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К слову, из-за неосторожных действий погибшего при курении, ранее уже в доме уже был пожар. Однако, после произошедшего мужчина должных выводов для себя не сделал.