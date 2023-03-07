Владимирцев предупреждают об опасности выхода на лед

фото с сайта регионального управления МЧС

7 марта во Владимирской области стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд». Цель акция – обучение населения правилам поведения на тонком весеннем льду водоёмов и предотвращение происшествий, связанным с провалом людей под лёд.

Первое обучающее мероприятие состоялось в школе №37 города Владимира. В гости к учащимся приехали сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Инспектор Александр Савляк провёл лекцию для школьников и рассказал о том, чем опасен лёд в весенний период. «При сохранении плюсовой температуры воздуха на три для и более прочность льда стремительно снижается. Выходить на такой лёд смертельно опасно, даже если кажется, что он обладает достаточной толщиной».

Чтобы дети лучше усвоили теоретический материал, сотрудники МЧС России организовали для них весёлые старты с использованием средств спасения. Ребятам предстояло научиться пользоваться спасжилетом и спасательным кольцом, а также принять участие в командной эстафете и соревноваться в перетягивании каната.

Школьники пообещали сотрудникам ГИМС соблюдать все требования безопасности и беречь жизнь и здоровье.