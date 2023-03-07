Во Владимире наградили лучших работников мэрии

фото с сайта мэрии

6 марта в мэрии Владимира объявили итоги VII конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации города Владимира». В этом году конкурсная комиссия присудила 1 место консультанту отдела экологии управления по охране окружающей среды Ирине Кузьменко. Она успешно защитила проект «Концепция озеленения города Владимира». Приступить к его реализации планируется уже этой весной.

2 место с проектом «Интеллектуально-спортивные игры. Развитие и достижения» занял начальник отдела управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Алексей Блинов.

3 место - у начальника отдела контроля и анализа управления секретариата главы администрации Ксении Морозовой, которая представила на конкурс проект «Работа в платформе обратной связи на уровне местного самоуправления».

Первый заместитель главы администрации города Владимира, председатель конкурсной комиссии Денис Егоров вручил лауреатам дипломы и премиальные сертификаты.

Теперь лучший муниципальный служащий города Владимира Ирина Кузьменко примет участие в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Владимирской области».