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НовостиОбщество6 марта 2023 14:06

Из Владимирской области в Китай отправилось 2300 кубометров фанеры

Крупную партию лесопродукции экспортировали туда в феврале
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в феврале сотрудники ведомства по заявлению организации из Мурома, занимающегося производством древесных плит и панелей проконтролировала отправку свыше 2300 кубометров березовой фанеры на экспорт в Китайскую Народную Республику.

Вся продукция прошла фитосанитарный контроль на соответствие требованиям страны-импортера, в результате было оформлено 62 фитосанитарных сертификата.

Всего же с начала текущего года под контролем регионального Россельхознадзора из Владимирской области древесина отправлялась в 10 стран мира. Среди продукции были 168 тысяч штук различных изделий и более 4600 кубометров фанеры и шпона.