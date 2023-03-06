В Кольчугино двое приятелей открыто похитили батареи из здания поликлиники

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Кольчугинский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю и его приятелю, который оказался на скамье подсудимых впервые.

Оба обвинялись в совершении грабежа и в покушении на кражу. Судом установлено, что в июне 2021 года мужчины пробрались в поликлинику Кольчугинской ЦРБ, откуда на глазах у очевидцев вынесли лежавшие на полу радиаторы отопления. Их они погрузили в машину и уехали на пункт приема металлолома.

Затем приятели поехали в поселок Бавлены, где прибыли к дому, который приметили накануне. Убедившись, что никто их не видит, мужчины пробрались в придомовой сарай, но были замечены очевидцами, которые вспугнули воров. При этом один из них смог убежать, а второго селяне задержали и передали в руки полиции.

Сами приятели вину не признали, однако суд посчитал доказательства достаточными и вынес обоим обвинительный приговор. Первый получил 1 год 3 месяца колонии особого режима, в то время как второй получил 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.