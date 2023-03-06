Во Владимире мужчина с ножом напал на фельдшеров «скорой помощи»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщила председатель профсоюза СМП Владимира «Действие» Екатерина Ашаева, в профмком накануне обратились фельдшеры одной из бригад, которые стали жертвами нападения человека, на вызов к которому они приехали.

По словам медработников, их в 14.50 вызвала родственница мужчины по поводу обморока. Как только «скорая» прибыла, женщина сразу же попросила бригаду связаться с полицией, так как родственник успел ее избить.

На тот момент сам мужчина лежал на кровати, но когда услышал разговор о стражах порядка, встал, взял с кухни нож и набросился на сотрудников «скорой помощи».

Один из фельдшеров в попытках отбиться получил легкое ранение в область левого локтя, в то время как его девушка-напарница травм не получила, но испытала стресс.

Фельдшерам удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию, которая вскоре прибыла на место и собрала первоначальный материал, пообещав, что на следующий день пострадавшего медработника направят на прохождение экспертизы.

Сама бригада, несмотря на произошедшее, продолжила работать.