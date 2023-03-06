Житель Коврова изготовил больше килограмма наркотиков из выращенной им конопли

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Коврова. Он обвиняется в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, а также в незаконном хранении, без цели сбыта наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства, совершенном в крупном размере.

Установлено, что обвиняемый купил семена растений конопли, а также оборудование для культивирования растений: гроутенты (специальные палатки для выращивания растений дома), системы освещения с ультрафиолетовыми лампами, системы полива, почву, минеральные удобрения, емкости. Высадив семена конопли, мужчина ухаживал за растениями: периодически пропалывал почву, поливал, вносил удобрения, рассказали в областной прокуратуре.

Вырастив не менее 21 растения конопли, мужчина срезал их верхние части и листья, измельчил и высушил, получив при этом наркотическое средство каннабис (марихуана) массой в сухом виде более 1,2 кг, которое незаконно хранил в комнатах своей квартиры в Коврове и в помещении гаража. Стражи порядка изъяли наркотики.

Виновному грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.