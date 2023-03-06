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НовостиОбщество6 марта 2023 12:20

Владимирскую область в Общественной палате России представит Сергей Бородин

Его избрали представителем большинством голосов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Александр УТКИН

Как сообщает Общественная палата Владимирской области, в ходе состоявшегося 3 марта пленарного заседания, кроме прочих вопросов, состоялись выборы представителя ОП региона в составе Общественной палаты России.

В предыдущем составе этого органа Владимирскую область на федеральном уровне представлял Сергей Бородин, который успешно проявил себя на этом поприще. В частности, помогал с отправкой гуманитарного груза нашим мобилизованным.

Вторым кандидатом в представители стал председатель Молодежной думы при Заксобрании Владимирской области Максим Быстров.

По итогам тайного голосования предпочтение снова было отдано Сергею Бородину.