Владимирскую область в Общественной палате России представит Сергей Бородин

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Как сообщает Общественная палата Владимирской области, в ходе состоявшегося 3 марта пленарного заседания, кроме прочих вопросов, состоялись выборы представителя ОП региона в составе Общественной палаты России.

В предыдущем составе этого органа Владимирскую область на федеральном уровне представлял Сергей Бородин, который успешно проявил себя на этом поприще. В частности, помогал с отправкой гуманитарного груза нашим мобилизованным.

Вторым кандидатом в представители стал председатель Молодежной думы при Заксобрании Владимирской области Максим Быстров.

По итогам тайного голосования предпочтение снова было отдано Сергею Бородину.