Между Владимиром и Ковровом изменится расписание одной электрички

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 27 марта по техническим причинам изменится расписание электропоезда №6406 сообщением «Владимир — Ковров-1».

С этого дня электричка будет курсировать следующим образом:

Отправление из Владимира в 08.23, далее по станциям Автоприбор 08.28, Выселки 08.40, Карякинская 08.43, Второво 08.50, Новая жизнь 08.55, Тереховицы 09.00-09.01, Камешково 09.06-09.07, Новки-1 09.10-09.11, Сергейцево 09.15-09.16, Федулово 09.19- 09.35, 253 километр 09.40, прибытие в Ковров-1 в 09.46.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.