Во Владимирской области вновь увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

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С 27 февраля по 5 марта в регионе в лечебные учреждения обратилось 10 474 человека с признаками ОРВИ, во Владимире – 3 381. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемость увеличился на 43,3%. Это, в том числе, обусловлено отсроченной обращаемостью в больницы в праздничные дни. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском районах и Владимире.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 384 исследования.

Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 28,6% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы, также выделяются аденовирусы и сезонная коронавирусная инфекция.