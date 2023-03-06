В Муроме три человека пострадали в ДТП на улице Куликова

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 13.00 на перекрестке улицы Куликова и улицы Карла Маркса 18-летний водитель «Жигулей» шестой модели выехал на пересечение дорог под запрещающий сигнал светофора и ударил проезжавшую под «зеленый» «Ниву Шевроле», которой управлял 40-летний водитель.

В результате 68-летнего пассажира «Нивы» прибывшие врачи «скорой помощи» госпитализировали. Также пострадал 66-летний пассажир из «Нивы» и ее водитель. После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой.

По факту ДТП в Госатвоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.