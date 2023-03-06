В Муроме по новому мосту в мае можно будет перебраться через Оку

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает госкомпания «Автодор», в настоящее время производится навесной монтаж блоков руслового пролета нового вантового моста через Оку, который станет частью трассы М-12.

Уже смонтировано 13 из 17 таких блоков, причем последний их них поставили буквально на днях.

Строители рассчитывают уже в грядущем мае обеспечить технологический проезд по мосту. Иными словами, его правая и левая части будут соединены, как только завершится монтаж всех блоков руслового пролета.

Напомним — протяженность моста составит 1377 метров, центральный пролет, который как раз сейчас монтируют, будет иметь в длину 254 метра. На мосту будет два пилона, к которым подойдут 34 пары вант.

Объект соединит берега Владимирской и Нижегородской областей и станет вторым вантовым мостом через Оку на этом участке.