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НовостиПроисшествия6 марта 2023 10:27

В Муроме молодой человек пострадал в столкновении двух автомобилей

ДТП случилось в Дмитриевской Слободе поздно вечером 4 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 23.20 напротив дома №16 по улице Садовая села Дмитриевская Слобода (фактически микрорайон Мурома) 24-летний водитель «Лады» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем «Киа» под управлением 29-летнего мужчины, который в тот момент шел на обгон.

В результате был травмирован 22-летний молодой человек, который ехал на пассажирском сиденье отечественной легковушки.

К счастью, травма оказалась не сильной,и после оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшего на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.