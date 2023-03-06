В Муроме молодой человек пострадал в столкновении двух автомобилей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 23.20 напротив дома №16 по улице Садовая села Дмитриевская Слобода (фактически микрорайон Мурома) 24-летний водитель «Лады» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем «Киа» под управлением 29-летнего мужчины, который в тот момент шел на обгон.

В результате был травмирован 22-летний молодой человек, который ехал на пассажирском сиденье отечественной легковушки.

К счастью, травма оказалась не сильной,и после оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшего на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.