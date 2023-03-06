Во Владимире директора автошколы обвиняют в получении коммерческого подкупа

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского главка полиции Владимира зафиксирован факт получения директором одной из местных автошкол коммерческого подкупа.

По версии следствия, в октябре 58-летний руководитель учебного заведения получил деньги от двух граждан за то, что выдал им свидетельства о профессии водителя легкового автомобиля без обучения и проведения экзаменов.

Сумма коммерческого подкупа составила 28 тысяч рублей в облей сложности.

По данному факту следователями СУ СК России по Владимирской области на днях возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп», расследование продолжается.

На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.